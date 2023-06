Après 40 jours dans la jungle, quatre enfants retrouvés sains et saufs

Après le crash d'un avion civil dans la jungle amazonienne, quatre enfants rescapés âgés de 13 ans à 11 mois ont été retrouvés vivants, a annoncé le président colombien Gustavo Petro. Affaiblis, ils ont été transportés à l'hôpital militaire de Bogota.

Rescapés d’un accident d’avion, quatre enfants ont été retrouvé sains et saufs, après avoir erré 40 jours dans la jungle amazonienne en Colombie, annoncé dans un tweet le président colombien Gustavo Petro vendredi 9 juin. Leur disparition avait été signalée après le crash d’un petit avion civil dans lequel ils voyageaient avec leur mère, un proche et le pilote.

Les corps des trois adultes ont été retrouvés quelques heures après le crash par les autorités colombiennes, qui n’ont trouvé aucune trace des quatre frères et soeurs. Pourtant, des indices indiquaient que Lesly, 13 ans, Soleiny, 9 ans, Tien Noriel, 4 ans et Cristin, 11 mois, étaient bien en vie. A proximité du site du crash, les militaires ont retrouvé des fruits en partie mangés et un petit abri de fortune fabriqué avec des branches.