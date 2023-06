Le diocèse d’Évreux a son nouvel évêque

Le pape François a nommé Mgr Olivier de Cagny, 61 ans, à la tête du diocèse d’Évreux, a indiqué le bureau de presse du Saint-Siège ce vendredi 2 juin.

Après avoir accepté la démission pour raison d’âge de Mgr Christian Nourrichard, évêque d’Évreux, le pape François a nommé à sa place Mgr Olivier de Cagny, 61 ans, et jusqu’alors recteur du séminaire de Paris, à la tête du diocèse, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège ce vendredi 2 juin 2023.

Mgr Nourrichard, qui a célébré ses 75 ans – âge de la retraite canonique pour les évêques – le 24 mai dernier était en poste dans l’Eure depuis 2006. Ordonné en 1974, il avait été nommé évêque coadjuteur du diocèse d’Évreux en 2005 par le pape Benoît XVI un an avant de remplacer son prédécesseur, Mgr Jacques David.

Mgr Olivier de Cagny est né à Neuilly le 13 décembre 1961. Ordonné en 1992, il a poursuivi ses études à l’Institut catholique de Paris et obtenu une maîtrise en théologie de la liturgie en 1993. Il a ensuite été nommé vicaire de la paroisse de Saint-Denys du Saint-Sacrement, où il est resté jusqu’en 1999.

Chanoine de Notre-Dame de Paris depuis 2019

Dès 1994, il est intervenu dans la formation des séminaristes du diocèse de Paris, devenant entre 1999 et 2009 adjoint au service diocésain des vocations sacerdotales. Pendant ces années il a aussi été aumônier du lycée La Tour et du collège-lycée Gerson.

De 2009 à 2019, il a été curé de la paroisse de Saint-Louis en l’Ile, et, dans le même temps directeur du séminaire de Paris. Durant ces années, il a enseigné à l’École Cathédrale et à la Faculté Notre-Dame. En 2019, il a été nommé recteur du séminaire de Paris, et a été installé, la même année, comme chanoine titulaire de Notre-Dame de Paris.