Canada : la Croix du Christ perd contre un flocon

Le Canada a dévoilé le 6 mai 2023, jour du couronnement du roi Charles III d’Angleterre, la nouvelle couronne royale, qui a subi plusieurs modifications… de taille. Celles-ci ont été approuvées par le roi en avril 2023, sur les conseils du Premier ministre canadien, Justin Trudeau.

La nouvelle couronne est dépourvue de symboles religieux, a ainsi indiqué Mary Simon, la gouverneure générale du Canada (représentante du monarque), qui évoque une volonté d’évoluer « de manière à répondre aux besoins et aux circonstances propres au pays », en « incorporant des éléments mettant l’accent sur l’identité canadienne de la monarchie. » Depuis 1957, selon le vœu de la reine Elisabeth II, le dessin de la couronne suivait celui de la couronne de saint Édouard, utilisée lors de la cérémonie du couronnement.

Today, the Canadian Government unveiled a new heraldic Canadian Crown replacing the traditional St. Edward’s Crown used on Canada’s coat of arms, police & military badges.



The design replaces religious symbols (crosses & fleur-de-lis) with maple leaves & a snowflake. #cdnpolipic.twitter.com/lw04dC0zOZ — Canadian Crown 🇨🇦 (@Canadian_Crown) May 6, 2023

Nouveaux emblèmes

Si la structure de la couronne Tudor a été conservée, la croix héraldique et l’orbe qui ornaient le sommet de la couronne a été remplacés par un de flocon de neige, « en référence au Canada en tant que pays nordique ». Les lys ont été retirés pour être remplacés par les feuilles d’érable que l’on retrouve sur la drapeau rouge et blanc du Canada. Enfin, on peut voir juste en-dessous des feuilles d’érable une ligne pointue, chargée de rappeler « le paysage accidenté du Canada ». Une ligne bleue remplace les pierres précieuses pour incarner les lacs, rivières et océans qui bordent le pays : elle « souligne l’importance de l’environnement pour la population canadienne et fait écho aux enseignements autochtones voulant que l’eau est l’élément vital nourrissant la terre. »

Ce nouvel emblème apparaîtra notamment sur les insignes de la police et de l’armée du Canada, mais les représentations existantes ne devraient pas être modifiées ou retirées, indique encore la gouverneure générale. Des changements devraient toutefois être apportés dans les années à venir sur les autres symboles liés à la souveraineté, notamment les armoiries du Canada qui sont une référence directe aux monarchies britannique et française.

Nouveauté et effacement ?

Si le flocon de neige a déjà été utilisé sur des représentations de diadème couronnant la tête d’Elisabeth II, le retrait de la croix et de l’orbe interroge quant à la suppression totale du lien entre le Canada et la royauté britannique et à l’effacement des symboles chrétiens, là où d’autres n’ont pas manqué d’y voir un progrès, relevant le « caractère multiculturel et multireligieux » du Canada.