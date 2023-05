Le pape François propose une « boussole pour atteindre le Ciel »

Le pape François s’est adressé aux personnes en proie aux doutes, à la fatigue et au désarroi face à l’existence en leur indiquant le "chemin qui mène au bonheur éternel", lors du Regina Caeli récité le 7 mai 2023.

« Où allons-nous ? Vers où marchons-nous ? Qu’est-ce qui vaut la peine d’être vécu ? ». C’est avec ces trois questions que le pape François a interpellé les milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre à l’occasion de la prière mariale du Regina Caeli ce dimanche 7 mai 2023.

Depuis la fenêtre du Palais apostolique, il a souligné que ces interrogations étaient essentielles pour ne pas « vivre au jour le jour, sans but, sans objectif ». Le Pape a alors insisté sur la « grandeur et la beauté » de la destination finale des hommes : « la rencontre avec Dieu le Père, dans le cœur duquel il y a une place pour chacun de nous ». Et d’ajouter : « Notre patrie est dans les cieux ».

Dans sa courte catéchèse, le pape François a précisé la voie à emprunter pour atteindre ce but. « Jésus lui-même est le chemin à suivre pour vivre dans la vérité et avoir la vie en abondance », a-t-il confié, insistant sur le fait que la foi en Jésus n’était donc « pas un ‘paquet d’idées’ auquel croire, mais un chemin à parcourir ». Et de proposer comme « boussole pour atteindre le Ciel » l’amour et l’imitation du Christ : « Telle est la boussole pour atteindre le Ciel : aimer Jésus, le chemin, et devenir des signes de son amour sur la terre ».

