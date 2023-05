Seul membre survivant du célèbre boys band LFO, Brad Fischetti confie s’appuyer sur sa foi pour continuer à vivre sa vocation de mari et de père, et utilise ses talents pour servir Dieu et son Église.

Ils faisaient partie de la génération dorée des boys band américains. Très actif à la fin des années 90 et au début des années 2000, le groupe LFO (Lyte Funkie Ones) est devenu populaire grâce à certains tubes comme Summer Girls ou Every Other Time. Malheureusement, ce succès n’aura pas duré longtemps. Le groupe a en effet connu un destin tragique. Tous ses membres sont décédés, l’un après l’autre. Rich Cronin a succombé en 2010 à une leucémie, à l’âge de 36 ans. Devin Lima, lui, est mort en 2018 des suite d’un cancer. Il avait 41 ans.

Plus récemment, le 31 mars 2023, c’est Brian Gillis qui est décédé à l’âge de 47 ans. Fondateur du groupe, il l’avait abandonné avant que celui-ci ne soit plébiscité par le grand public et a été remplacé par Devin Lima. Seul membre survivant du groupe, Brad Fischetti, s’est confié le 2 mai 2023 à Fox News Digital. L’artiste chrétien y revient sur la perte de ses amis et explique comment sa foi l’a aidé à faire son deuil. « Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, mais je sais que je fais de mon mieux pour rester fort dans ma foi », explique-t-il.

Quand vous dites oui à Dieu, des choses incroyables se produisent.

« J’ai toujours dit depuis la mort de Rich et Devin que l’histoire de LFO est une histoire tragique », explique ce père de six enfants. Très affecté par le récent décès de Brian Gillis, il affirme faire de son mieux « pour faire la volonté de Dieu » et « essaie d’être une lumière dans les ténèbres » notamment pour ceux qui ont aussi perdu des proches. Si depuis dix ans, l’artiste de 47 ans occupe le poste de directeur musical dans sa paroisse catholique Corpus Christi à Celebration, en Floride, et ne cache pas sa foi, il n’en a pas toujours été ainsi.

« J’ai été éduqué dans la foi. Au début de la création de notre groupe, nous étions tous des gars fidèles à notre foi », se souvient celui qui dirige aujourd’hui son label indépendant 111 Records. « Devin et moi apportions une Bible dans nos tournées. La foi était importante pour nous. » Mais en devenant célèbre, Brad Fischetti a perdu sa foi. « C’est le risque quand vous gagnez en notoriété. »

Après des années passées dans le show business, il a finalement retrouvé le chemin vers Dieu. « Je crois qu’en tournant mon visage vers Dieu à un certain moment de ma vie, j’ai eu l’impression d’être plus à ma place dans ma vie. Quand vous dites oui à Dieu, des choses incroyables se produisent. » En tant que dernier membre vivant de LFO, il estime que sa mission est d’honorer ses amis et de nourrir leur héritage. C’est ce qu’il fait en participant aux différents concerts et émissions télévisées. « Je leur demande tout le temps de prier pour moi de là où ils sont », conclut-il.

Découvrez aussi ces célébrités attachées à la Vierge Marie :