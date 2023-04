Tour du monde des sanctuaires dédiés à Thérèse de Lisieux

La basilique de Lisieux n'est pas le seul sanctuaire dédié à sainte Thérèse. À l'occasion du centième anniversaire de sa béatification, Aleteia vous propose de découvrir d'autre lieux saints qui lui sont consacrés.

Sainte Thérèse de Lisieux, qui souhaitait « annoncer l’Évangile dans les cinq parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées », a laissé son empreinte dans de nombreux pays. Les nombreuses églises qui lui sont consacrées de par le monde témoignent de l’attachement des peuples à celle qui n’a pourtant jamais quitté le Carmel. Découverte des plus impressionnants – et parfois surprenants – sanctuaires consacrés à la petite Thérèse.

Découvrez en images les sanctuaires dédiés à Thérèse de Lisieux à travers le monde :