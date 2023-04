Une nouvelle figure de sainteté à invoquer pour les réconciliations entre père et fils

Albertina Violi Zirondoli (1901 - 1972) vivait dans une famille où les conflits ne manquaient pas. Son attitude de paix et d’amour fait d’elle une femme à invoquer pour la résolution des conflits familiaux, notamment entre père et fils.

Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia Je fais un don* *avec réduction fiscale

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5,9). La septième béatitude semble être tout à fait indiquée pour l’Italienne Albertina Violi Zirondoli (1901-1972), déclarée vénérable par le pape François le 23 février 2023. Cette femme, membre du mouvement des Focolari, fut mère de famille et enseignante, à Carpi, dans le nord de l’Italie. Elle travaillait auprès de jeunes, dans des écoles des quartiers défavorisés, en s’efforçant de leur transmettre non seulement de simples connaissances scolaires, mais aussi une éducation intégrale et morale.

Si elle venait d’une famille catholique, son mari Livio, lui, était issu d’un milieu socialiste et anticlérical, et il avait une vision de la vie profondément athée et matérialiste. Cependant, Albertina cherchait toujours à l’orienter vers une vie authentiquement chrétienne, avec beaucoup de charité et de patience. De leur mariage naît un fils, Alfredo, qu’Albertina éduque dans la foi, en lui transmettant les vertus et les valeurs chrétiennes.

À l’âge adulte, Alfredo entame des études en médecine, mais après avoir obtenu son diplôme, il décide d’emprunter une autre voie, et annonce à sa famille qu’il souhaite rentrer au séminaire et devenir prêtre. Une décision qui sera fortement contestée par son père.

Des conflits et des tensions naissent au sein de la famille, qu’Albertina cherche sans cesse à apaiser avec patience et douceur. Lorsque son fils Alfredo devient prêtre quelques années plus tard, en 1964, tout en assurant sa proximité et son soutien spirituel, elle accepte de renoncer à assister à la messe d’ordination par respect à l’égard de son mari. Petit à petit, avec habileté et délicatesse, et en remettant cette situation au Seigneur, elle arrive enfin à rétablir l’harmonie entre son mari et son fils et à lui faire accepter sa vocation.

Albertina Violi Zirondoli a été un vrai témoin de l’Évangile. Elle s’occupa avec amour maternel et dévouement de sa famille, mais aussi de ses élèves et des plus démunis. Au cours de sa vie, elle a été une source d’inspiration pour de nombreuses personnes, en leur transmettant le sens du divin et du sacré qui était très fort en elle. Après sa mort en 1972, la renommée de sa sainteté s’est répandue largement et notamment grâce au mouvement des Focolari et à Chiara Lubich. Aujourd’hui, la vénérable Albertina Violi Zirondoli peut être invoquée pour la résolution des conflits familiaux, et notamment entre père et fils.

Et afin de toujours vivre en artisan de paix, à son image, voici une belle prière :

Seigneur, fais de moi un instrument de ta Paix. Là où est la haine, que je mette l’amour. Là où est l’offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l’union. Là où est l’erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris, qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer. Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on trouve, c’est en pardonnant qu’on est pardonné c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle Vie ! [Prière de Saint François d’Assise]

Découvrez aussi dix hommes devenus saints par leur statut de père :