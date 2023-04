Les martyrs de la Commune, une béatification qui oblige

En béatifiant cinq prêtres massacrés "en haine de la foi", l’Église ne cherche pas la polémique avec les défenseurs de la Commune de Paris. Sa démarche est tout sauf politique, souligne notre chroniqueur, c’est un devoir de justice et de vérité.

Ce samedi 22 avril, l’Église catholique béatifie cinq ecclésiastiques martyrisés pendant la Commune. Citons-les : Henri Planchat, prêtre de la congrégation de Saint-Vincent-de-Paul, Ladislas Radigue, Polycarpe Tuffier, Marcellin Rouchouze et Frézal Tardieu, quatre religieux picpuciens. Pour l’occasion, le Vatican envoie une de ses huiles sur le feu des passions françaises : Mgr Marcello Semeraro, préfet du dicastère pour la cause des saints. Le cardinal se déplace en personne pour célébrer la messe à Saint-Sulpice, la plus grande église de Paris. Gageons que des black blocs ne viennent pas gâcher la fête pour faire battre en retraite les Versaillais qui votent Emmanuel Macron et leurs suppôts calotins. Pourtant, sur ce dossier, le Saint-Siège a tout fait pour la jouer prudente car les maux gisent dans les mots : officiellement, l’Église va honorer les prêtres martyrs « de 1871 » et non « de la Commune », à l’image des martyrs « de septembre » (1792) préféré à ceux « de la Révolution française ». Dater plutôt que nommer. Comment interpréter ce jeu de cache-cache sémantique ? Hasardons-nous à quelques pistes.

Catholicisme social

La plus évidente concerne la sécurité. On ne veut pas polémiquer, quitte à moins médiatiser l’événement. L’Église ne souhaite pas que les orages de grêle de la colère sociale s’abattent sur le paratonnerre sulpicien. On se souvient qu’en mai 2021, dans les rues de Ménilmontant (XXe arrondissement), des antifas avaient attaqué une procession en mémoire des martyrs catholiques de la Commune. Une autre raison, c’est que l’Église refuse d’être l’otage d’une seule mémoire, celle d’une République versaillaise bourgeoise et franc-maçonne. Car les prêtres martyrs n’étaient tout simplement pas les agents d’Adolphe Thiers. Interrogé par l’AFP, le père Yvon Sabourin, religieux de Saint-Vincent-de-Paul, souligne « le catholicisme social du père Planchat, son dévouement auprès des ouvriers et des plus démunis. C’est une fierté, ajoute-t-il, […] de montrer que des prêtres ont consacré leur vie à la jeunesse et aux milieux populaires ». Il précise que les religieux sont morts « au cours » de la Commune de Paris et assure que « des milliers de Communards ont (aussi) perdu la vie ».