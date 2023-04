La vie de famille de Brittany, 32 ans, et de Daniel Brooker, 37 ans, a commencé au milieu des plus grandes souffrances. Jeunes, ils sont devenus veufs et ont élevé seuls leurs enfants respectifs. Mais ils n’ont jamais perdu la foi en Dieu, qui leur réservait une belle surprise.

Brittany Price Brooker, mère de trois enfants, et Daniel Brooker, père de deux enfants, ont tous deux tragiquement perdu leur conjoint respectif à un mois d’intervalle en 2015. Ils ont trouvé du réconfort auprès de Dieu qui leur réservait un avenir auquel ils ne s’attendaient pas : leur rencontre et une vie de famille remplie de joie et de bonheur.

Après plusieurs années de combat contre un cancer des ovaires, l’épouse de Daniel, Lyndsie, décède en 2015 à l’âge de 28 ans, laissant derrière elle un époux dévasté par le chagrin et deux enfants qu’ils avaient adoptés. Inconsolable, Daniel a cherché du réconfort auprès de Dieu. « Après sa mort, j’ai eu plusieurs mois d’immense chagrin. Ma douleur était non seulement psychologique mais physique. J’ai demandé à Dieu, “Pourquoi?” Je ne pouvais pas comprendre », a confié Daniel au DailyMailTV en 2019. Et d’ajouter : « C’est difficile parce que quand vous vous mariez, vous avez des projets : avoir des enfants, acheter une maison, avoir un chien… Lorsque votre femme meurt subitement, il n’y a plus de normalité, il n’y a plus de plan. »

La même année, un mois après le drame de Daniel, Brittany vit elle aussi une grande perte, celle de son conjoint Patrick. Mariés depuis 2011 et parents de trois garçons, le couple se connaissait depuis l’âge de cinq ans. Mais leur bonheur a pris fin brutalement le jour où Brittany a reçu un appel du patron de son mari. Patrick avait fait une mauvaise chute au travail…

Quand Brittany est arrivée à l’hôpital, les médecins lui ont annoncé que le cœur de son époux avait cessé de battre. Il était âgé de 30 ans. En un jour, Brittany est devenue veuve à 25 ans, avec trois garçons à charge : Teyton, 6 ans, Evan, 5 ans et Nathan, 4 ans. Comme Daniel, c’est sa foi qui l’a aidée à surmonter cette perte douloureuse. « J’ai senti que Jésus était assis à côté de moi et me disait : “Je connais ta douleur, ça va aller. Je vais vous guider tout au long” », se souvient la jeune femme sur sa page Facebook.

« Il y a une vie après la perte si vous avez de l’espoir dans le Seigneur »

C’est ainsi que Daniel et Brittany, chacun de leur côté, ont vécu la perte de leur conjoint, jusqu’au jour où ils se sont rencontrés, en février 2017, par l’intermédiaire d’un ami commun, également veuf. Échanges par e-mail, longues conversations téléphoniques…

Dieu a transformé leur passé en un avenir nouveau. Elle vivait à Atlanta et lui en Géorgie, mais malgré les trois heures de route qui les séparaient, les deux jeunes Américains ont appris à se connaître et sont tombés amoureux l’un de l’autre. « Ce fut une incroyable bénédiction de rencontrer Daniel », a confié Brittany au DailyMailTV.

Au bout d’un mois, ils ont fait les présentations à leurs enfants respectifs et ont commencé à passer des week-ends ensemble. Après avoir suivi une thérapie familiale, afin de ne pas brusquer les enfants par cette nouvelle histoire d’amour, ils ont décidé de se marier le 16 juillet 2017. Daniel a déménagé avec son fils Ethan et sa fille Aubrey à Atlanta pour vivre avec Brittany et ses garçons. « Notre histoire montre qu’il y a une vie après la perte si vous avez de l’espoir dans le Seigneur », a assuré le couple au DailyMailTV.

Dans notre famille, les chemins de la joie et de la peine sont toujours entremêlés.

Si leur nouvelle vie n’était pas facile au début car, comme ils le confient, « c’était un grand défi à relever, surtout la première année », ils ont surmonté les difficultés avec succès grâce à la thérapie et à leur foi en Dieu. « C’était chaotique, se souvient la jeune femme. Il a fallu du temps pour que tous les enfants se sentent à l’aise. »