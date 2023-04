“The Chosen”, la série américaine qui retrace la vie de Jésus, voit les choses en grand pour ce Vendredi saint. Les fans (et les curieux) pourront voir gratuitement l'intégralité de la saison 1 sur les réseaux sociaux.

Une belle surprise attend les fans de The Chosen en ce Vendredi saint ! Annoncé sur les réseaux sociaux, un « marathon » va permettre aux internautes de visionner gratuitement l’intégralité de la saison 1 à partir de 17h30 heure française en se connectant sur Facebook, YouTube ou Twitter. Une façon originale de découvrir ou revoir cette série à succès sur la vie de Jésus. Figurez-vous qu’elle cumule aujourd’hui 430 millions de vues dans le monde. Un exploit permis entre autres par sa disponibilité dans 50 langues différentes.

Autre annonce de taille, les dons des spectateurs, la série est entièrement financée par eux, ont permis de traduire les sous-titres de la saison 3 dans treize nouvelles langues, dont le français. Une bonne nouvelle pour les francophones qui piaffent à l’idée de voir cette saison débarquer en France, probablement en décembre 2023.

Bientôt un « Chosen-Con »

Plus étonnant encore, un Chosen-Con va voir le jour dans les prochains mois. Inspiré des Comic-Con, ces rendez-vous de fans de comics ou de séries, l’évènement doit se tenir à Dallas (Texas) les 14 et 15 octobre en présence des acteurs et des créateurs. Une occasion immanquable pour les passionnés de la série. À ceci près que les billets mis en vente le 2 avril dernier ont tous été vendus en quelques heures. Avec la promesse, selon les organisateurs, « d’avoir l’impression d’être présent sur le tournage… avec moins de sandales ».

La série The Chosen devrait comporter sept saisons. Objectif ? Raconter la totalité de la vie de Jésus, de manière à recréer de façon réaliste l’ambiance, les bruits et ceux qui entourèrent le Christ de sa prédication à sa Résurrection.

