Un nouvel évêque pour le diocèse de Nancy

Mgr Pierre-Yves Michel a été nommé par le pape François à la tête du diocèse de Nancy et de Toul ce jeudi 6 avril.

Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia Je fais un don* *avec réduction fiscale

Le pape François a nommé Mgr Pierre-Yves Michel évêque de Nancy et de Toul, à la suite de la démission de Mgr Jean-Louis Papin pour raison d’âge, le 6 avril 2023. Mgr Pierre-Yves Michel était jusqu’à présent évêque de Valence.

Après avoir passé près de 24 ans à la tête du diocèse de Nancy, Mgr Jean-Louis Papin, 75 ans, laisse la main. Celui qui a été le vice-président de la conférence des évêques de France de 2004 à 2007 sera remplacé par Mgr Pierre-Yves Michel, 63 ans, qui était évêque de Valence depuis 2014. Sa messe d’installation aura lieu le jeudi 18 mai à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation de Nancy, à 15h30.

Ordonné prêtre en 1991

Né à Roanne (Loire) en 1960, Pierre-Yves Michel a été ordonné prêtre en 1991 pour le diocèse de Lyon. Après différents ministères dans la capitale des Gaules, il devient notamment aumônier du lycée Lavoisier à Paris en 1993, puis vicaire à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) et au service des jeunes de 1995 à 2001. Puis il est tour à tour vicaire épiscopal pour la catéchèse et le catéchuménat, secrétaire du Conseil épiscopal (1999-2003), auxiliaire à la paroisse de la Sainte-Trinité, Lyon (2001-2003), curé de la paroisse Saint-Priest (2003-2007), puis vicaire général de l’archidiocèse de Lyon et modérateur de la curie (2007-2014).

En 2014, le pape François le nomme évêque de Valence. Le cardinal Philippe Barbarin est présent à sa messe d’ordination épiscopale. Mgr Pierre-Yves Michel, qui a été un proche collaborateur de l’archevêque de Lyon durant sept ans, le soutient dans l’affaire Preynat, du nom de ce prêtre lyonnais condamné pour avoir agressé sexuellement des enfants entre 1972 et 1991. Il signe d’ailleurs une tribune en 2018 pour rappeler l’action du cardinal dans sa lutte contre les abus sexuels dans l’Église.

Au sein de la Conférence des évêques de France, il est le président du conseil pour la Vie consacrée. Mgr Pierre-Yves Michel rejoint le diocèse de Nancy, qui coïncide géographiquement au département de la Meurthe-et-Moselle. Il comptait en 2021 quelque 113 prêtres incardinés dans le diocèse – dont 87 en activité – et 30 diacres résidents.