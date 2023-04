Six conseils pour apprendre à mieux s’aimer 

L’importance de se regarder à travers les yeux de quelqu’un qui vous aime pour améliorer l’estime de soi.

L’acceptation de soi passe par l’estime de soi, et grandit en prenant conscience de qui l’on est vraiment. Avec une bonne estime de soi, il est beaucoup plus facile de s’aimer, de s’accepter et de se comprendre, mais il est aussi plus facile de vivre avec les autres.

Êtes-vous très critique envers vous-même et vous dévalorisez-vous sans cesse ? Avez-vous besoin d’une reconnaissance constante de la part des autres et avez-vous besoin d’être le centre de l’attention ? Ce sont peut-être les signes d’un manque d’estime de soi.

Les six clés pour s’aimer davantage

S’il est important de ne pas tomber dans l’orgueil, il est aussi important de reconnaître sa valeur et de s’aimer. D’ailleurs comme l’a dit le Christ : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mc 12, 31), ce qui présuppose de s’aimer aussi soi-même. Voici alors des exercices pratiques pour apprendre à mieux s’aimer.

1 Détendez-vous

Travailler sur l’estime de soi est important. Lorsqu’une personne s’accepte complètement, son visage et tout son corps sont plus détendus.

2 Pensez à quelqu’un qui vous aime

Dans des situations qui vous font vous sentir vulnérable, pensez au regard d’une personne bienveillante et qui vous aime.

3 Imaginez l’écriture de votre biographie

Imaginez de raconter l’histoire de votre vie à cette personne qui vous aime. Quels mots emploierez-vous ?

4 Racontez le rôle que cette personne a joué dans votre vie

Cette personne se tient au fond de la pièce et vous regarde. Regardez-la vous aussi. Vous décidez alors de la décrire dans votre biographie, en racontant le rôle qu’elle a joué dans les moments où vous ne croyiez pas en vous, où vous ne vous acceptiez pas et où vous ne vous aimiez pas. Qu’a-t-elle dit ? Qu’a-t-elle fait pour vous ?

5 Regardez-vous avec bienveillance

Cherchez maintenant à vous regarder à travers les yeux de la personne qui vous aime. Que pense-t-elle de vous ? Ressentez ce qu’elle éprouve à votre égard. Lorsque quelqu’un vous aime, il vous regarde toujours avec amour, douceur, compassion, compréhension et bienveillance.

6 Regardez-vous dans un miroir

En vous regardant dans un miroir, pensez aux qualités et aux aspects de vous-même que vous avez perçus lorsque vous vous êtes regardé à travers les yeux de l’amour, non seulement de la personne qui vous aime, mais aussi à travers vos propres yeux.

