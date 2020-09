Marie-Madeleine, de la pornographie à la délivrance

C’est au lycée que Marie-Madeleine a, selon ses propres mots, « basculé dans la pornographie ». Dans une vidéo de trois minutes diffusée par la chaîne de télévision KTO, la jeune femme se livre sur son addiction à la pornographie. Alcool à outrance, arrêt de ses études, des « amis » qui n’acceptaient pas sa foi et exercaient une influence néfaste sur elle…rien ne semblait bien fonctionner dans sa vie.

Jusqu’au jour où, en ouvrant sa Bible, elle tombe sur la parabole de la vigne véritable (Jn 15, 4-6). « Je me suis rendue compte que les sarments dans ma vie qui ne portaient pas de fruits étaient ma relation avec mes amis », témoigne-t-elle. Du jour au lendemain, elle coupe donc toute relation avec eux et se lance dans des études d’œnologie, sans être pour autant délivrée de son addiction. De fil en aiguille, malgré des rechutes, à travers la prière et une main providentielle, elle ose demander la guérison à Dieu qui vient la délivrer. « Depuis ce jour, je suis entièrement guérie. Je ne dis pas que le combat n’est pas présent […]. Je me suis vraiment rendue compte qu’il fallait oser demander les choses au Christ, et quand on les lui demande, il nous donne ».