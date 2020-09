Une figure des chrétiens d’Irak nominée pour le prix Sakharov

800 manuscrits sauvés

Il est devenu une figure emblématique de la résistance à l’État islamique (EI). Le père Najeeb Michaeel, frère dominicain irakien nommé en décembre 2018 par le pape François archevêque chaldéen de Mossoul, dans le nord de l’Irak, a été nominé pour le prix Sakharov. Remis par le Parlement européen, il vise à récompenser des personnalités et des organisations exceptionnelles qui défendent les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

Mgr Najeeb Moussa Michaeel, souvenez-vous, c’est lui qui lors de l’entrée du groupe terroriste à Mossoul (Irak) en 2014 a organisé l’évacuation de chrétiens, syriaques et de chaldéens vers le Kurdistan irakien. L’EI gagne malheureusement du terrain et lui-même est contraint de partir. Mais il ne part pas seul : la bibliothèque de son couvent possédant de précieux manuscrits anciens datant du XIIIe au XIXe siècle, il numérise les ouvrages avant de les entasser dans des véhicules vers le Kurdistan. Au total, ce sont quelque 800 manuscrits historiques et 35.000 documents appartenant à l’Église d’Orient qui ont été sauvés.

Chaque groupe politique du Parlement européen est invité à nommer un candidat pour le prix Sakharov, c’est le groupe Identité et Démocratie (ID), qui regroupe des députés de droite et d’extrême-droite, qui a choisi de proposer Mgr Najeeb Michaeel à ce prix. Parmi les autres nominés se trouve également l’opposition démocratique en Biélorussie, représentée par Svetlana Tikhanovskaïa. Le nom du lauréat sera annoncé le 22 octobre prochain et le prix Sakharov sera officiellement remis à Strasbourg le 16 décembre.