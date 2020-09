Paolo Conte : « Je pense que nous avons besoin d’un Messie »

Ce sont d’émouvantes confidences auxquelles s’est récemment livré le grand Paolo Conte auprès de Famiglia Cristiana. À la veille de la sortie d’un documentaire sur sa carrière, celui qui a envoûté des générations en interprétant « Via Con Me » et « Hemingway » s’est raconté, exprimant sa passion pour le sport mais aussi son intérêt pour la spiritualité.

Le chanteur de 83 ans originaire d’Asti, dans le Piémont, fait en effet allusion à la dimension spirituelle de l’existence dans plusieurs de ses chansons. « “Un’altra vita” est peut-être la chanson la plus religieuse que j’ai écrite », a-t-il expliqué, notant qu’il abordait dans cette composition aussi bien la mort de sa mère que le Paradis. Et d’ajouter : « Si je regarde vers l’avenir, je pense que nous avons besoin d’un Messie ». It’s wonderful non ?

En images : ces vedettes de la musique saisies par Dieu