Comment savoir si on est amoureux ? L’explication lumineuse de Michael Lonsdale

amoureux ? ». Ce à quoi le religieux répond : « Il y a quelque chose en vous qui s’émeut, la présence d’un être, qui est incontrôlable et qui fait que le cœur bat, généralement… C’est une attirance, c’est un désir… C’est très très beau. Donc il ne faut pas trop se poser de questions. C’est un état de fait : on est comme ça, et puis tout d’un coup, c’est le bonheur, enfin l’espoir du bonheur, c’est un tas de choses. Mais enfin c’est un trouble, un grand trouble, surtout quand c’est la première fois ». La jeune fille poursuit : « Toi t’as déjà été amoureux ? ». Et frère Luc de répondre : «

Ou

i, plusieurs fois, oui. Puis, après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore.

Alors, j’ai répondu à cet amour-là ».

Décédé à l’âge de 89 ans le 21 septembre dernier, Michael Lonsdale ne s’est jamais marié. Ce qui ne signifie pas que l’acteur ne savait pas parler d’amour. Dans le film Des hommes et des dieux, dans lequel il prête ses traits à frère Luc, l’un des moines martyrs de Tibhirine, une jeune fille, Rabbia, l’interroge à ce sujet. Elle l’interpelle : « Mais comment on sait quand on est vraiment

Xavier Beauvois, le réalisateur, se souvient de cet instant avec émotion auprès du Figaro : « Au départ, on devait filmer dans le cabinet du frère Luc. Mais il faisait beau dehors et la scène prévue ne me plaisait plus, je la trouvais nulle. Je lui ai proposé d’aller dehors et je lui ai dit: “Tu parles toujours d’être amoureux, d’aimer. Si Sabrina te pose la question : “Tu as déjà été amoureux ? Ça t’inspire ?”’”. Et, sans qu’il y réfléchisse, on a tourné cette scène pour laquelle je n’avais rien écrit. Il m’a sorti un truc merveilleux, comme ça, en deux secondes. C’était tellement beau que je n’ai pas fait d’autre prise. Je n’en voyais pas l’intérêt ! ».

En images : Inoubliable Michael Lonsdale