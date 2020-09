En Terre sainte, grâce aux franciscains, les plus démunis ont droit à un logement

« Cette maison est toute ma vie ». Comme de nombreux habitants de Terre sainte, Graziella est très attachée à son chez-soi. Mais nombreux sont ceux qui quittent la terre où ils ont grandi, à la recherche d’une vie meilleure. Là-bas, les franciscains sont engagés au service des communautés locales. Pour aider les foyers aux revenus les plus modestes à rester sur place, ils leur fournissent des logements afin de leur assurer une vie digne et de maintenir la présence chrétienne en Terre sainte.

La Custodie de Terre sainte offre plus de 650 logements à Jérusalem et à Bethléem, fournissant ainsi un logement décent à quelque 2.050 personnes. Le 13 septembre, une collecte permettra de recevoir des fonds afin d’entretenir les lieux saints de Terre sainte et de maintenir une présence chrétienne sur la terre du Christ.