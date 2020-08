Saviez-vous qu’il existe aussi un PSG à Rome ?

Son seul nom suffit à soulever les foules les plus apathiques, diviser les familles les plus unies, enflammer les supporters les plus flegmatiques. Et pourtant, le PSG, ce n’est pas que le célèbre club de football du Paris Saint-Germain.

Comme le rappelle dans un tweet le père Emmanuel Gougaud, prêtre du diocèse de Versailles, cet acronyme désigne également le Pontificium seminarium gallicum, le séminaire pontifical français de Rome. Fondé en 1853, il accueille des séminaristes et de jeunes prêtres français pour une partie de leur formation au ministère sacerdotal. Bref, il s’agit d’une école pour prêtres qui forme les futurs Kylian Mbappé et autre Neymar de l’Église catholique.

