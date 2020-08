Cinq conseils pour faire porter facilement un masque aux enfants

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Lire aussi : Dix masques qui annoncent la Bonne Nouvelle

Au moment où le port du masque devient obligatoire dans les rues de nombreuses villes afin de limiter le risque de propagation du Covid-19, il est déjà difficile – voire pénible – pour les adultes de s’adapter à cette nouvelle contrainte. Alors pour les enfants..! Surtout en période de vacances où ils s’attendent davantage à jouer librement sans se soucier de la pandémie et sans devoir couvrir la moitié de leur visage.

Malheureusement, porter un masque demeure l’une des protections les plus efficaces contre le Covid-19. Et rien n’empêche les parents de la rendre plus supportable pour les plus jeunes. En cas de doute, n’hésitez pas toutefois à consulter votre pédiatre. L’Académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics) par exemple, ne recommande pas le port du masque pour les enfants de moins de deux ans ou pour ceux qui souffrent de certaines affections particulières.

Découvrez nos conseils pour faire porter facilement les masques à vos enfants :