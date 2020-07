Le « chapelet du Père », une prière pour se placer sous la protection de Dieu

Le « Chapelet du Père » : Premier mystère

Contemplons le triomphe du Père

dans le jardin d’Eden quand,

après le péché d’Adam et Ève,

il promet la venue du Sauveur. Deuxième mystère

Contemplons le triomphe du Père

lorsque Marie dit « oui »,

pendant l’Annonciation. Troisième mystère

Contemplons le triomphe du Père

dans le jardin de Gethsémani, quand il donne

toute sa force à son Fils. Quatrième mystère

Contemplons le triomphe du Père

au moment du jugement de chacun. Cinquième mystère

Contemplons le triomphe du Père

lors du jugement universel.

Souvent c’est vers la Sainte Vierge que les croyants se tournent lorsqu’ils veulent se placer sous la protection divine. Mais en ce mois d’août, pourquoi ne pas commencer à réciter un chapelet un peu particulier ? Il permet en effet de s’adresser directement à Dieu. Ainsi, chaque dizaine est composée d’un Ave Maria, de dix Notre-Père et d’un Gloria. Comme lors d’un chapelet classique, chaque dizaine est l’occasion de s’arrêter sur un mystère en particulier. A la fin de chaque dizaine, les fidèles peuvent réciter la formule suivante : « Mon Père, mon bon Père, je m’offre à Toi, je me donne à Toi, et à l’Ange de Dieu. »