Donner au denier : « moi, je crois que la question elle est vite répondue ! »

élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet

« Salut à toi jeune entrepreneur ». Cette phrase, c’est JP Fanguin qui l’a lancé dans une vidéo publiée début juin et vue des millions de fois depuis. On y voit ce jeune homme, costume cintré impeccable, flûte de champagne à la main devant un véhicule de luxe y asséner que « 5% de la population détient 95% des richesses ». Son objectif : séduire un maximum de personnes en les invitant à devenir riche à travers une énigmatique activité de trading, promesse réputée sulfureuse . Rapidement repérée par les internautes, cette vidéo est devenue virale au point d’être aujourd’hui un Mème, un

Le denier il est vite répandu ! Salut à toi jeune catholique !C'est le moment d'aider ton Eglise en difficulté financière après le confinement >>> http://www.ledenier.fr.Et si tu partages, moi j'pense la vidéo elle sera vite répandue sur le web. Alors fais le bon choix, bisous ! Geplaatst door Ledenier.fr op Maandag 6 juli 2020

Alors que l’Église de France fait face à des difficultés financières après la pandémie de Covid-19 et lance un appel aux dons, un jeune homme prénommé Matthieu Devillard a décidé de reprendre exactement la trame de la vidéo en appelant à donner… au denier plutôt que de chercher à faire fortune. « Salut à toi jeune catholique », commence-t-il avant de lancer : « Savais-tu que 95% des ressources de l’Eglise proviennent de 5% des fidèles ». Et de décliner ensuite sur le ton de l’humour les besoins bien réels des diocèses et de conclure par le désormais fameux « moi je crois que la question elle est vite répondue ! ».