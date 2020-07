Demandez à Jésus de vous ouvrir son cœur avec cette prière

Ô divin Jésus, source inépuisable de tout bien, ouvre-nous, nous t’en supplions, l’intérieur de ton cœur. Qu’après avoir pénétré, par une pieuse méditation, dans ce sanctuaire d’amour divin, nous puissions y fixer nos cœurs pour toujours, car c’est là que se trouve le trésor, le repos et la joie des âmes saintes, par toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.

La prière est un moyen d’entrer en relation avec Dieu, et cette relation peut avoir une grande influence sur notre vie quotidienne. Voici une courte prière qui permet d’approfondir ce lien en demandant à Jésus de nous ouvrir son cœur. Dite avec ferveur et dévotion, elle procure une paix durable à notre âme et nous rappelle la joie de recevoir l’amour de Dieu.