Les lieux de la Bible : Timna, théâtre de l’action héroïque de Samson

Certes, il y a une mine pour l’argent, un lieu pour l’or que l’on affine. Le fer est tiré du sol, et le cuivre s’obtient d’une pierre fondue. On met fin aux ténèbres, jusqu’au tréfonds on fouille la pierre obscure et sombre. On creuse une galerie à l’écart des habitants. Ignorés des passants, les mineurs sont suspendus ; loin de tout être humain, ils oscillent. La terre d’où sort le pain est bouleversée en ses entrailles comme par un feu. Ses pierres recèlent des saphirs et l’on y voit des poussières d’or.

Dans la région du Néguev, Timna peut incontestablement revendiquer d’être un site exceptionnel dans une vallée en forme de fer à cheval. La géologie a fait son œuvre avec une érosion des sols et des roches ayant donné naissance à de merveilleuses formations évoquant des animaux, des plantes ou des personnages tels les fameux « Piliers de Salomon »… Dans ce décor irréel, aujourd’hui parc national prisé d’Israël, le site de Timna peut également s’enorgueillir d’avoir accueilli de nombreuses civilisations attirées par les richesses métallurgiques nombreuses dans son sol. Les mines de Timna seront, en effet, légendaires et seront associées aux mythiques mines du roi Salomon . Le livre de Job y fait probablement référence lorsqu’il évoque ( Jb 28, 1-6 ) :

La description est éloquente quant à la richesse proverbiale du lieu, notamment pour le cuivre et qui contribua à la richesse de l’Égypte, avant de profiter également à Israël, puis à Rome.

Timna de l’Égypte au temps des Juges

Les fouilles archéologiques à Timna ont permis de dégager un exceptionnel temple égyptien consacré à la déesse Hathor, protectrice des mineurs, attestant ainsi que le site fut un temps occupé par l’Égypte. Mais, curieusement, des éléments proches du culte des Hébreux y ont été également retrouvés, telles cinq pierres dressées ainsi que de nombreux autels à encens.

Plus étonnant encore, une statuette en forme de serpent a également été mise à jour. Cette statuette fait immédiatement penser au serpent d’airain de Moïse évoqué dans la Bible. Un rapprochement d’autant plus probable que Jéthro, beau-père de Moïse, avait été effectivement prêtre de Madian en ces lieux mêmes, ainsi que le rappelle le Livre de l’Exode dans cette belle confession de foi : « Et Jéthro dit : « Béni soit le Seigneur qui vous a délivrés de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon ! Béni soit le Seigneur qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens ! Je reconnais maintenant que le Seigneur est plus grand que tous les dieux, comme il l’a bien montré au temps de leur oppression. » (Ex 18, 10-11).

Ainsi, si Timna a révélé de nombreux témoignages d’une occupation ancienne du site, Israël, après l’Égypte, occupera également cet espace qui délimite la frontière nord de la part attribuée à Juda. Les vicissitudes seront cependant encore nombreuses, et à l’époque des Juges, Timna tombera aux mains des Philistins, l’ennemi juré des Hébreux pendant de longues années. Mais, l’histoire biblique de Timna ne s’arrête pas là et se poursuivra encore avec le fameux épisode de Samson…

L’action héroïque de Samson à Timna

Le Livre des Juges offre, en effet, un récit plus que vivant de Samson en la cité même de Timna ; un épisode biblique célèbre dont s’empareront bien des grandes productions du cinéma hollywoodien avec ce personnage à la force herculéenne. Alors que Timna est occupée par les Philistins, le héros descend de la montagne de Soréa en direction de la ville où il remarque une femme parmi les filles des Philistins. Revenant chez ses parents, il leur annonce de manière abrupte : « À Timna, j’ai remarqué une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la-moi donc pour femme. » (Jg, 14, 2) La situation est impensable, comment cet Hébreu choisi par Dieu dès la naissance pour un grand destin épouserait-il une des femmes de leurs ennemis ? Son père et sa mère lui répondirent ensemble : « N’y a-t-il pas assez de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout mon peuple, pour que tu ailles prendre femme chez les Philistins, ces incirconcis ?« Mais Samson reste sourd à ces objections et la Bible de préciser : « Son père et sa mère ne savaient pas que le Seigneur inspirait ce choix et qu’il cherchait une occasion de conflit avec les Philistins qui, en ce temps-là, dominaient Israël ». Samson part donc en direction de Timna pour faire sa demande à la jeune femme, mais en cours de route un lion surgit et se précipite sur lui. Cependant le récit biblique précise alors : « L’Esprit du Seigneur s’empara de lui, et, sans rien en main, Samson déchira le lion, comme on déchire un chevreau« . Ce fut le début d’une exceptionnelle aventure et des multiples exploits menés par Samson jusqu’à sa chute…