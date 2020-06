L’incendie de Notre-Dame au coeur de plusieurs projets de séries télévisées

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Une autre série en préparation et un long-métrage

Six épisodes de soixante minutes chacun, pour raconter le travail des soldats du feu au cours de la fameuse nuit du 15 avril 2019. Après d’innombrables documentaires, la plateforme de visionnage en ligne Netflix se lance à son tour dans une production autour de l’incendie de Notre-Dame. Selon Le Film Français , elle s’appellera La part du feu et sera produite en collaboration avec la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et de Romain Gubert, coauteur de La nuit de Notre-Dame, par ceux qui l’ont sauvée. « Cette mini-série est une production très ambitieuse, à la fois contemporaine et chorale. Notre-Dame qui brûle, c’est le symbole de nos sociétés qui se divisent, elles aussi en danger de destruction », a indiqué le réalisateur français Hervé Hadmar, qui sera aux manettes.

Un peu plus d’un an après le drame qui a ému le monde entier, il s’agit déjà du troisième projet de série consacré à cet évènement. Au mois d’octobre dernier, les groupes Pathé et Vendôme avaient eux aussi annoncé la production d’une série, adaptée d’une enquête parue dans le journal américain New York Times. Elle devrait être produite en anglais et pourrait paraître en 2021. Enfin, le réalisateur français Jean-Jacques Annaud prépare également un long métrage. Retardé par le coronavirus, le tournage à Paris devrait commencer au mois de septembre 2020. Selon RTL, Jean-Jacques Annaud a déjà commencé son repérage de cathédrales françaises, qui pourraient servir de cadre au tournage.

