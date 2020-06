Royaume-Uni : un don providentiel pour des œuvres catholiques

Un million de livres sterling – soit plus d’un 1,1 million d’euros. C’est la somme pharaonique versée par la fondation Albert Gubay – du nom d’un homme d’affaires et philanthrope gallois – à plusieurs œuvres de bienfaisance catholiques touchées par la pandémie de Covid-19 au Royaume-Uni. Un cadeau qui tombe à pic puisqu’avec la pandémie et l’incertitude économique qui en résulte, les dons ont énormément diminué. Certains organismes de charité ont même dû suspendre leur activité. « J’ai été surpris par la générosité de ce paiement unique et j’ai accepté de coopérer à la distribution de cette subvention aux œuvres caritatives catholiques », a déclaré le 9 juin Mgr Vincent Nichols, président de la Conférence épiscopale catholique d’Angleterre et du Pays de Galles, qui a participé à la mise en place d’un processus pour que les différentes organisations caritatives catholiques puissent toucher cet argent « d’urgence ».

La conférence des évêques a annoncé le 9 juin comment l’argent avait été réparti. Une partie est allouée aux banques alimentaires locales et à la distribution directe de nourriture ; une autre aux programmes de bons alimentaires pour les personnes en situation précaire touchés par le Covid-19 ; la dernière est destinée à une aide financière immédiate pour des personnes en grande difficulté. « Au nom de tant de personnes, je tiens à remercier du fond du cœur la fondation de bienfaisance Albert Gubay pour ce don exceptionnel », a lancé Mgr Nichols. « En particulier, je remercie la famille Gubay pour son leadership dans ce don remarquable qui s’ajoute aux dons de bienfaisance réguliers de la fondation ». Une initiative qui en inspirera peut-être d’autres.