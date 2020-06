« Avez-vous la foi ? », le film qui vous pose la bonne question

SAJE Distribution

L’entrecroisement des vies

Le film «pose dès les premières scènes la question de la foi en pratique. Alors qu’un pasteur exerce son ministère au quotidien tout en le conciliant avec sa vie privée, un étrange prédicateur de rue croise son chemin et, à l’image du fameux chemin de Damas, tout s’éclaire : ne sommes-nous pas parfois aveugles et « coupés » dans notre foi, tiraillés entre pratique religieuse et vie civile ? Certes, tout dissuade de nos jours de confondre ces deux sphères. Le concept de plus en plus extensif de laïcité conduit à suspecter bien souvent tout acte de foi comme un prosélytisme blâmable, ainsi que le démontre la scène poignante du sauveteur chrétien condamné pour avoir aidé spirituellement un mourant lors d’une de ses missions. C’est justement ce point fondamental qui se trouve questionné par cette réalisation dynamique et efficace, au rythme enlevé, certes « à l’américaine », mais tenant le spectateur en haleine jusqu’à son terme.

Ce film de Jon Gunn, qui a également réalisé « Jésus l’enquête », séduira surtout pour le questionnement fondamental qu’il insuffle : « Avez-vous la foi ? » et son corollaire indispensable : « Comment se manifeste-t-elle ? ». À partir de zones critiques vécues par les protagonistes – 12 en l’espèce pour un chiffre éminemment symbolique – le réalisateur parvient à suggérer nos limites, réserves et parfois même réticences à offrir, donner et mettre en pratique notre foi, telle cette scène poignante de l’épouse du pasteur refusant d’héberger une jeune femme sans domicile fixe… Si le film n’évite pas un certain esprit évangélisateur à l’américaine, il pose cependant de vraies questions, à partir d’exemples concrets et vécus, des situations auxquelles nous sommes confrontés au quotidien, parfois au seuil même de nos parvis, et que nous risquons malheureusement de vivre et connaître de plus en plus en ces temps difficiles de crise.

SAJE Distribution

La valeur suprême du don

Parmi les nombreuses valeurs développées dans ce film décidément riche, celle du don gratuit et du partage ressort, bien sûr, de manière flagrante. Ce qui peut sembler une évidence dans le principe se retrouve, ici, traité plus concrètement par un appartement prêté à une personne à la rue, une main tendue à celui qui a tout perdu, et surtout le don de l’amour sans retour qui irradie ce film sensible. Tout n’est pas rose cependant, la violence peut même être abordée avec le personnage du jeune délinquant au bord du gouffre mais qui par un regard percevra la lumière de la transcendance. « Avez-vous la foi ? » est l’exemple même de film qui pourra offrir de longs instants de débat notamment pour les jeunes au catéchisme mais également entre adultes lorsque ces questions viennent à nous bousculer dans notre vie personnelle ou plus légèrement au détour d’une discussion, une question une nouvelle foi soulignée par le pape François lors de sa dernière homélie de Pentecôte : « Lorsque nous sortirons de cette pandémie, nous ne pourrons pas continuer à faire ce que nous faisions, et comme nous le faisions. (…) Toutes ces souffrances n’auront servi à rien si nous ne construisons pas ensemble une société plus juste, plus équitable, plus chrétienne, non pas en paroles, mais dans les faits… » Avons-nous réellement la foi ? Une vaste et pertinente interrogation qu’explore de manière saisissante ce film à découvrir en VOD.

« Avez-vous la foi? », Un film de Jon Gunn avec Mira Sorvino, Sean Astin, Alexa PenaVega, Ted McGinley ; Versions : VF / VOSTFR, Saje Distribution, 2020.