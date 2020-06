Le pape François prie pour l’Amérique latine, durement éprouvée par le Covid-19

Alors que l’épidémie de coronavirus recule partout en Europe, l’Amérique latine est devenue le nouvel épicentre de la maladie. Pays le plus touché du continent, mais aussi troisième pays le plus frappé au monde, le Brésil a dépassé le seuil des 34.000 morts, devant l’Italie. Le dernier bilan du ministère de la Santé brésilien fait état de 614.941 cas confirmés. Le nombre de morts au Mexique a par ailleurs dépassé les 12.000. Avec plus de 183.198 cas, dont 5.301 décès, selon les derniers chiffres officiels du 5 juin, le Pérou est le deuxième pays d’Amérique latine en nombre de contaminés, après le Brésil.

Dans son discours, après avoir récité l’Angélus depuis la fenêtre du Palais apostolique, le pape François a salué tous les fidèles de nouveau autorisés à se rendre sur la place Saint-Pierre. « Votre présence sur la place est le signe qu’en Italie la phase aiguë de l’épidémie est terminée, s’est-il réjoui, même si la nécessité de suivre avec précaution les règles en vigueur demeure ». « Malheureusement, dans d’autres pays, a repris le pontife, notamment en Amérique latine, le virus fait encore de nombreuses victimes ». Il a ensuite exprimé sa proximité avec ces populations, avec les malades et leurs familles, et avec tous ceux qui s’occupent d’eux.

Dieu aime le monde, malgré ses péchés

Dans sa catéchèse, le pape a souligné à quel point le monde est marqué par le mal et la corruption, « nous, hommes et femmes, sommes des pécheurs ». Par conséquent, « Dieu pourrait intervenir pour juger le monde, pour détruire le mal et punir les pécheurs ». Au contraire, a-t-il affirmé, « il aime le monde, malgré ses péchés ; Dieu aime chacun de nous même lorsque nous faisons des erreurs et que nous nous détournons de lui ».





Dieu le Père aime tellement le monde que, pour le sauver, il donne ce qu’il a de plus précieux : son Fils unique, qui donne sa vie pour l’humanité, se lève, retourne au Père et, avec lui, envoie le Saint-Esprit. La Trinité, célébrée ce jour, est « donc l’Amour, tout au service du monde, qui veut sauver et recréer », a expliqué le pape. La fête de la Trinité invite à se « laisser fasciner une fois de plus par la beauté de Dieu » ; beauté, bonté et vérité « inépuisables ».