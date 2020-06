Huit façons d’honorer le Sacré-Cœur de Jésus chez soi

Les traditions et les trésors de notre foi sont le gage de réconfortantes bénédictions.

Juin est le mois consacré plus particulièrement au Sacré-Cœur. Alors voici donc huit façons d’éveiller votre foyer à l’amour du Sacré-Cœur de Jésus.

Démarrez votre journée avec lui

Pendant tout le mois de juin, dites cette prière d’offrande du matin au Sacré-Cœur de Jésus. Mettez-la sur votre table de chevet, sur votre miroir de salle de bain ou sur votre table de petit-déjeuner pour vous rappeler de commencer votre journée en la disant.

Ô Jésus, par le Cœur Immaculé de Marie, je T’offre mes prières, mes travaux, mes joies et mes souffrances de cette journée, en union avec le saint sacrifice de la messe partout dans le monde, en réparation de péchés, pour la réunion de tous les chrétiens, pour les pauvres âmes du purgatoire, pour les intentions particulières du Saint-Père ce mois-ci et pour le règne des Cœurs Sacrés et Immaculés.

Décorez votre table

Ornez votre table ou un endroit important de votre maison d’une image du Sacré-Cœur et d’une bougie ou d’un bouquet de fleurs. Vous aurez ainsi un rappel tangible de cette dévotion à chaque fois que vous passerez devant.

Mettez du cœur à l’ouvrage

Faites une activité manuelle autour du Sacré-Cœur avec vos enfants. Confectionnez (ou achetez) une couronne en sarments de vigne pour rappeler la couronne d’épines. Découpez un cœur dans du papier canson rouge et placez-le au centre de la couronne. Chaque membre de la famille peut y écrire une intention de prière ou une œuvre de miséricorde qu’il souhaite confier au Sacré-Cœur pour tout le mois. Encore plus simple ? Notez vos intentions et vos bonnes actions sur un papier en forme de cœur et placez-le devant une image du Sacré-Cœur.

Cuisinez avec le cœur

Confectionnez des meringues, des muffins ou toute autre pâtisserie et placez-y des fraises coupées en forme de cœur en expliquant à vos enfants que c’est pour rappeler le Sacré-Cœur de Jésus.

Dites des prières consacrées au Sacré-Cœur

Lors du bénédicité, avant le repas, vous pouvez ajouter une prière spéciale au Sacré-Cœur. Avant de vous coucher, vous pouvez dire cette neuvaine, que Padre Pio avait coutume de réciter tous les jours pour ceux qui se confiaient à sa prière.

Participez à une session d’adoration

Pascal Deloche I Godong Adoration eucharistique.

Faites une heure d’adoration en ligne ou dans une église si vous en avez la possibilité, et honorez ainsi le Sacré-Cœur de Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Non seulement cela permet de faire grandir notre foi, notre espérance et notre amour, mais aussi de trouver la paix et le réconfort dont notre cœur a besoin.

Mettez un rappel sur votre téléphone tous les jours à 15h

C’est l’heure consacrée à la Divine Miséricorde, une dévotion profondément liée à celle du Sacré-Cœur puisqu’elle nous rappelle son débordement d’amour pour nous avec ces paroles : « Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en Vous ! » Fixez-vous comme objectif de dire le chapelet de la Divine Miséricorde tous les jours du mois de juin à 15h, heure à laquelle Jésus est mort pour nous. Cette dévotion est tellement belle qu’il est fort probable que vous y restiez fidèle bien après le mois de juin.

Plantez des fleurs pour le Sacré-Cœur

Fred de Noyelle / Godong

Voici une belle activité à faire en famille pour ceux qui ont un jardin. Trouvez de quoi symboliser un cœur (caillou en forme de cœur, graviers disposés pour former un cœur, cœur en pierre acheté dans une jardinerie ou un magasin de décoration…). Autour, plantez des fleurs rappelant le Sacré-Cœur de Jésus : ce peut être un assortiment de fleurs rouges et orange. Vous pouvez aussi mettre des Dicentra (également appelées « cœurs de Marie »), des fleurs en forme de cœur qui symbolisent l’amour et le sacrifice. Les roses, qui rappellent l’amour et la couronne d’épines, sont elles aussi tout indiquées. D’autres variétés permettent de mettre Jésus à l’honneur, comme les « étoiles de Bethléem » ou encore les « cœurs de Jésus » (Caladium).