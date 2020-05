Pour la Pentecôte, le pape François va conduire un chapelet historique

Avec des hommes et des femmes particulièrement touchés par le virus

Ce sera un nouveau moment de prière mondiale, pour implorer « l’aide et le secours de la Vierge Marie ». Ce samedi 30 mai à 17h30, les catholiques de tous les continents seront en union de prière avec le pape François, qui récitera le chapelet depuis la réplique de la grotte de Lourdes, dans les jardins du Vatican. Cet évènement sera retransmis en direct sur tous les médias du Saint-Siège. Vous pourrez également le suivre en direct sur Aleteia.

En ces temps marqués par la crise du coronavirus, ce sont des hommes et des femmes particulièrement touchés par la pandémie qui conduiront les cinq dizaines. Impliqué en première ligne, le personnel soignant sera représenté par un médecin et une infirmière. Une autre dizaine sera conduite par une personne guérie et une autre ayant perdu un membre de sa famille. Figureront également un prêtre aumônier d’hôpital et une religieuse infirmière, pour prier pour tous ceux qui ont été proches des personnes atteintes. Un pharmacien et un journaliste représenteront toutes les personnes qui ont continué à assurer leur service pour les autres durant ce temps de pandémie. Une autre dizaine sera récitée par un volontaire de la protection civile et sa famille, afin de porter dans la prière ceux qui se sont adaptés pour aider durant cette période et plus largement l’ensemble des volontaires. Enfin, une jeune famille avec un enfant né durant cette pandémie seront également présents, « signe de la victoire de la vie sur la mort ».

Un « dernier signe de proximité et de consolation »

Pour la vigile de la Pentecôte, cette célébration mondiale aura pour thème « Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière avec Marie ». Ce rendez-vous de prière marquera la fin du mois de mai, et constituera un « dernier signe de proximité et de consolation » pour tous ceux qui sont touchés par le coronavirus, a précisé le Vatican.

Le 25 mars dernier puis le 27, le pape François avait déjà invité les fidèles à s’unir à lui, pour la fête de l’Annonciation puis pour la bénédiction urbi et orbi. Ces deux évènements avaient été suivis par des millions de chrétiens à travers le monde.