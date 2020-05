Paris, Viviers, Tamanrasset et Béni-Abbès… dans les pas de Charles de Foucauld

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

La nouvelle va réjouir de nombreux fidèles mais aussi des admirateurs du le monde entier. Béatifié par Benoit XVI en 2005, le religieux français et célèbre ermite du désert Charles de Foucauld , assassiné au début du XXe siècle dans le Sahara algérien, sera bientôt canonisé. Le pape François a ainsi reconnu l’attribution d’un deuxième miracle à Charles de Foucauld, ouvrant la voie à sa canonisation prochaine, selon l’annonce du Saint-Siège.

Une occasion de découvrir tous les lieux qui témoignent de la vie d’un homme d’aventure et d’exploration, mais aussi de solitude et de prière. Lui dont le seul et unique modèle était Jésus-Christ :