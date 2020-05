Eric-Emmanuel Schmitt, bouleversé à la lecture de la prière d’abandon

Les quelques mots de la prière d’abandon écrits par le futur saint Charles de Foucauld sont d’une beauté telle, que l’auteur prolixe Eric-Emmanuel Schmitt se laisse lui-même emporter à leur lecture, et ne cache pas son émotion. Un moment précieux à découvrir dans cette vidéo publiée par l’ hebdomadaire Pèlerin en juin 2018. L’auteur lyonnais participait alors à une séance de lecture de son ouvrage La Nuit de Feu, paru en 2015, dans lequel il raconte sa conversion dans le désert , sur les pas de Charles de Foucauld. L’occasion de réciter avec lui aujourd’hui cette prière d’abandon à « Notre Père », en ce jour de l’annonce de sa canonisation.

Prière d’abandon de Charles de Foucault

Mon Père,

Je m’abandonne à toi,

fais de moi ce qu’il te plaira.

Quoi que tu fasses de moi,

je te remercie.

Je suis prêt à tout, j’accepte tout.

Pourvu que ta volonté

se fasse en moi, en toutes tes créatures,

je ne désire rien d’autre, mon Dieu.

Je remets mon âme entre tes mains.

Je te la donne, mon Dieu,

avec tout l’amour de mon cœur,

parce que je t’aime,

et que ce m’est un besoin d’amour

de me donner,

de me remettre entre tes mains, sans mesure,

avec une infinie confiance,

car tu es mon Père.