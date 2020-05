Demandez à saint Joseph d’être votre protecteur avec cette prière

Ô Saint Joseph, époux de la Vierge Mère de Dieu, plus glorieux avocat de tous ceux qui sont en danger, ou dans leur dernière agonie, et plus fidèle protecteur de tous les serviteurs de Marie,votre très chère Épouse, Moi, N., en présence de Jésus et de Marie, je vous choisis dès maintenant pour mon puissant patron et avocat, afin d’obtenir la grâce d’une mort des plus heureuses. Je suis fermement résolu à ne jamais vous abandonner, ni à dire ou à faire quoi que ce soit contre votre honneur. Recevez-moi donc pour votre serviteur constant, et recommandez-moi à la protection constante de Marie, votre très chère Épouse, et à la miséricorde éternelle de Jésus mon Sauveur. Aidez-moi dans toutes les actions de ma vie. Je les offre maintenant pour la gloire plus grande et éternelle de Jésus et de Marie, ainsi qu’à la vôtre. Amen

L’un des protecteurs les plus connus et les plus puissants est sans nul doute saint Joseph, qui a été le gardien de Jésus lorsqu’il était enfant. Il l’a protégé du danger aussi longtemps qu’il a pu, jusqu’à ce qu’il meure d’une mort heureuse dans les bras de Jésus. Voici une courte prière, tirée du Manuel de Saint Joseph (publié en 1853), qui choisit Saint Joseph comme patron et protecteur personnel. Nous pouvons lui demander d’intercéder quotidiennement pour nous, tout en promettant notre propre engagement à la prière et à la pureté.