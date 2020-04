« Toujours revenir au premier appel »

Souvent, au cours de notre vie, « nous commençons à suivre Jésus » et « à mi-chemin, nous avons une autre idée, nous voyons des signes et nous nous éloignons et nous nous conformons à quelque chose de plus temporel, de plus matériel, de plus mondain », a déploré le pape François lors de son homélie du 27 avril 2020. « Nous perdons le souvenir de ce premier enthousiasme que nous avions eu en entendant Jésus parler ».

Mais le Seigneur ramène toujours les croyants à leur première rencontre avec Lui, au premier moment où Il les a regardés, où Il leur a parlé et a fait naître en eux le « désir de le suivre ». Le successeur de Pierre a ainsi incité à demander la grâce de « toujours revenir au premier appel ». Il s’agit de ne pas oublier son histoire, quand Jésus a dit : « Ce chemin, c’est le tien ».

Au début de la cérémonie, le chef de l’Église catholique a offert cette messe aux artistes, « qui ont cette très grande capacité de créativité et qui, par le chemin de la beauté, nous montrent la voie à suivre ». « Que le Seigneur nous accorde à tous la grâce de la créativité en ce moment ».