Les Beatles au chevet des patients guéris du covid-19

« Here comes the sun, here comes the sun » (« voici le soleil, voici le soleil »). Dans différents hôpitaux de l’État de New York, épicentre de l’épidémie américaine, comme le Northern Westchester (Mount Kisco) ou le Lenox Hill Hospital (quartier de Manhattan), le personnel a pris une jolie habitude en cette période de pandémie de covid-19.

À chaque fois qu’un patient hospitalisé à cause du virus se rétablit et quitte l’établissement, une partie des soignants se retrouve dans le couloir et l’applaudit tandis que la chanson des Beatles « Here comes the sun » résonne dans les hauts-parleurs. C’est une façon pour eux de se réjouir de chaque bonne nouvelle, d’accompagner les patients et de garder une note d’espérance malgré les difficultés rencontrées.