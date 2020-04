Ce petit truc à faire pour ne pas passer à côté du Jeudi saint

Le Jeudi saint, la liturgie permet de faire mémoire de la Cène, au cours de laquelle Jésus a lavé les pieds de ses disciples, signe qu’il se mettait à leur service et qu’il les aimait profondément. Pourquoi, depuis votre lieu de confinement, en famille ou entre amis, n’exprimeriez-vous pas à votre tour votre amour aux autres à travers une attention très concrète afin de mettre en application le commandement de Jésus « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » ?

C’est ce que suggère le diocèse de Rennes sur son site. Et il existe mille et une manières de le faire : appeler une personne isolée, glisser un mot billet doux dans le porte-serviette de maman, préparer une tasse de café et la déposer au barbu sans-abri que vous croisez le matin près de la boulangerie, faire la vaisselle à la place de votre coloc… N’hésitez pas à déployer votre imagination.