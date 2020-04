Ce petit geste qui va embellir votre Jeudi saint

Premier jour du Triduum pascal , le Jeudi saint est le jour où l’Église fête la Cène, le dernier repas du Christ avec ses apôtres. Il s’agit là d’un épisode fondamental dans la liturgie chrétienne car il est le fondement de l’Eucharistie. Mais c’est aussi la fête des prêtres ! En cette période de confinement, ces derniers doivent redoubler d’efforts et d’attention pour continuer leur ministère et prêter une oreille attentive à leurs paroissiens. Pourquoi ne pas profiter de ce jour pour envoyer au prêtre de votre paroisse un message (sms, mail, courrier) afin de le remercier pour sa mission et de l’assurer de votre prière ?

C’est un petit geste simple, rapide mais qui devrait certainement réchauffer le cœur de votre prêtre. Lors de l’Angélus du 15 mars dernier, le pape François avait ainsi loué le « zèle apostolique » de bon nombre de prêtres qui font preuve de « créativité » pour rester proches du peuple de Dieu en cette période de « pandémie ».