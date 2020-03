Comment se préparer à la naissance à distance ?

Des préparations 100% connectées

S’apprêter à donner la vie tout en devant rester confinées à domicile peut provoquer angoisses et questionnements chez de nombreuses femmes enceintes. Comment se préparer au mieux à l’accouchement et à l’arrivée de son enfant quand les déplacements sont limités au maximum ? Quelles solutions les professionnels de santé proposent-ils en ligne ? Où et comment trouver un soutien malgré l’isolement ?

A l’ère du numérique et de la technologie, les professionnels rivalisent de stratagèmes pour rester en lien avec leurs patientes et leur proposer un suivi de qualité. La majorité des sages-femmes libérales proposent des rendez-vous en visio-conférence. Une solution permettant un suivi personnalisé malgré la distance. Il existe aussi des méthodes de préparation à la naissance, accessibles en ligne. C’est le cas de la méthode Bonapace, qui combine yoga, méditation, acupressure et gestion du stress. Son objectif : renforcer l’autonomie et le pouvoir de la femme et du couple lors de la naissance et les aider à prendre confiance en eux en tant que parents. Une préparation qui laisse une large place aux pères. Autre préparation virtuelle à la naissance : Quantik Mama, permettant de « planifier un enfantement naturel vécu dans la conscience, la confiance et la puissance ».

Bon nombre de tutoriels, disponibles sur YouTube, proposent aux futures mères des exercices à suivre au calme, dans une tenue confortable : des étirements avec ballon de gymnastique, du yoga prénatal , du Pilates prénatal comprenant échauffement, exercices prénataux, exercices pour la salle d’accouchement et relaxation. Doux et apaisant, le chant prénatal est également une bonne méthode de préparation à l’accouchement. Il décontracte les futurs parents, rassure le nourrisson in utero et se pratique à domicile. C’est aussi le moment de se prêter à la sophrologie et/ou à la relaxation : des séances sont proposées sur Internet. Pour suivre le développement de son bébé semaines après semaines, voici trois applications plébiscitées par les mamans : « Ma grossesse aujourd’hui » de BabyCenter, Grossesse +, Neomama.

Un soutien réel, au-delà du virtuel

En cette épidémie de Covid-19, si vous avez de la fièvre ou de la toux, sachez qu’une ligne spéciale femmes enceintes a été lancée pendant le confinement : 01 44 49 42 76, afin de convenir d’un rendez-vous pour un bilan infectieux. Le Ciane (Collectif interassociatif autour de la naissance) a également décidé de mettre en place une organisation d’écoute téléphonique bénévole et gratuite au service des femmes qui s’inquiètent des conditions de suivi de grossesse, d’accouchement et de retour à la maison dans ce contexte.

Pour les parents qui souhaitent poursuivre ou entamer une préparation spirituelle à la naissance, n’hésitez pas à vous rapprocher de la maternité ou de votre paroisse afin de savoir quels dispositifs sont mis en place pendant cette période. Enfin, voici quelques lectures inspirantes pour sortir la tête des écrans : Préparation à la naissance, 9 mois avec Dieu (Eline Landon, Artège), J’accouche bientôt, que faire de la douleur ? (Maïtie Trélaün, Le Souffle d’Or) et Attendre bébé… autrement (Catherine Piraud-Rouet, La Plage).

