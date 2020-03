Un parcours digital pour traverser l’épidémie de covid-19

« Accompagner au mieux chacun dans cette épreuve. »

« L’épidémie et le confinement dérangent nos habitudes et bousculent nos certitudes. Comment continuer à trouver du sens et à vivre dans la paix et l’espérance ? », s’est interrogé Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon au moment où le confinement était décidé en France. Pour y répondre, le diocèse vient de lancer La Traversée , un parcours digital gratuit de formation et de prière en période de confinement.

« Quand le confinement a été décidé, nous savions qu’il était nécessaire de continuer à parler aux gens. Hors nous ne pouvions plus les rencontrer comme avant, d’où la nécessité d’une communauté virtuelle », explique à Aleteia le père Lionel Dalle, prêtre à Toulon et animateur de ce parcours. « J’avais cette impression que nous étions face à quelque chose de difficile à franchir et qu’il fallait pouvoir proposer quelque chose afin d’accompagner au mieux chacun dans cette épreuve ».

Concrètement La Traversée – « un mot qui nous parle tout particulièrement à Toulon » assure le père Lionel Dalle – est un site sur lequel chacun s’inscrit gratuitement et qui propose chaque jour des messes en direct, des vidéos, des défis, des louanges, des éditoriaux, des formations et des témoignages. « Différents formats sont proposés et centralisés sur le même site afin d’accompagner au mieux chacun et de permettre à tous de trouver le chemin pour franchir cette épreuve », reprend le prêtre.

Attention, précise le père Lionel Dalle, « ce site n’est absolument pas réservé aux catholiques pratiquants mais s’adresse à tous ceux qui s’interrogent sur leur foi ». « Mon rêve serait que ce site aide les chrétiens à inviter d’autres personnes de leur entourage à cheminer ». Alors prêt à embarquer pour l’autre rive ?