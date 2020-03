Saleem Masih, Pakistanais chrétien torturé à mort pour s’être lavé dans un puits

C’est une histoire glaçante qui s’est déroulée le 25 février dernier dans la province du Pendjab, au Pakistan. Saleem Masih, un jeune de 22 ans, s’est fait lyncher par un groupe d’hommes musulmans qui n’ont pas hésité à le torturer avec une barre de fer rougie au feu. Accusé d’avoir contaminé le puits duquel il avait puisé l’eau pour se laver après avoir passé la journée à travailler dans les champs, le jeune homme est mort des suites de ses blessures trois jours après, précise l’agence Fides.

Un acte fermement condamné par le Premier ministre pakistanais, Imran Khan : « Quiconque au Pakistan s’en prend à nos citoyens non-musulmans ou à leurs lieux de culte sera traité avec sévérité. Nos minorités sont des citoyens égaux de ce pays ». Actuel ministre des droits de l’Homme et des minorités du Pendjab, Ejaz Alam Augustine a également assuré que de sévères mesures allaient être prises contre les coupables et les policiers concernés. D’après le père de la victime, ces derniers auraient « assisté tels des spectateurs » au lynchage.

C’est dans ce même district « que les époux chrétiens Shama et Shahzad Masih furent brulés vifs sur la base de fausses accusations de blasphème en 2014. Le cas bien connu d’Asia Bibi était similaire : le litige commença à propos d’une source d’eau », a de son côté rappelé Nasir Saeed, directeur de l’ONG Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement (CLAAS). « Le jeune étudiant Javed Anjum a été torturé pendant cinq jours pour avoir bu de l’eau du robinet d’une école coranique et il est mort après 11 jours d’agonie à l’hôpital ».