Le dernier conseil du cardinal Barbarin aux Lyonnais

A mes frères et sœurs du diocèse de Lyon,

au moment où le pape François me relève de ma charge pastorale

Un très grand MERCI, et une consigne toute simple :

Suivre Jésus de près

Dans une Eglise servante,

Fraternelle et missionnaire.

+PB — Cardinal Barbarin (@CardBarbarin) March 6, 2020

La décision du Pape était attendue, le souverain pontife a accepté la démission du cardinal Barbarin, arrivé comme archevêque de Lyon en 2002. Après dix-sept années de présence active au sein d’un diocèse dynamique, le Cardinal s’est adressé dans un tweet à ses frères et sœurs lyonnais afin de leur dire « un grand MERCI », et de leur suggérer un message tout simple et toujours évangélique: « suivre Jésus de près ».

L’évêque émérite souhaite une église servante, fraternelle et missionnaire, sans doute les trois adjectifs qu’il aura eu à cœur de mettre en œuvre pendant ses dix-sept années comme primat des Gaules, où il aura multiplié les actions de dialogue et d’entraide. Les réactions, nombreuses, à la suite de ce tweet, démontrent qu’il aura marqué toute une époque et tout un diocèse qui devra prochainement accueillir un nouvel archevêque.