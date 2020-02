Le pape François annule un déplacement pour raison de santé

En raison « d’une légère indisposition », le pape François ne s’est pas rendu, comme il l’avait prévu, à la messe pénitentielle de Saint-Jean-de-Latran le 27 février 2020, a déclaré Matteo Bruni, directeur de la Salle de presse du Saint-Siège, dans un communiqué. Le souverain pontife « a préféré rester » dans les environs de la résidence Sainte-Marthe , où il habite.

Ce n’est pas la première fois que le pape choisit de ne pas se rendre à un événement pour des raisons médicales. Des précédents ont notamment eu lieu en février et juin 2014. Il avait aussi fait un malaise lors d’une messe célébrée à Genève en 2018, qui ne l’avait pas empêché cependant pas de poursuivre son voyage œcuménique.

Lors de l’audience générale du 26 février, le pape François affichait un visage particulièrement fatigué. Un peu plus tard dans la journée, lors de la procession l’amenant de Sainte-Sabine pour célébrer la messe du Mercredi des cendres, le pontife boitait plus qu’à son habitude et a été plusieurs fois soutenu par Mgr Guido Marini, maître des célébrations liturgiques pontificales du Vatican.

Par ailleurs, à l’âge de 21 ans, le pape François avait subi une ablation d’un lobe de poumon liée à la présence de trois kystes. Il avait aussi eu une inflammation du nerf sciatique en 2007 qui l’avait empêché de se rendre au Consistoire convoqué alors par Benoît XVI. Il souffre aussi régulièrement des articulations, avait confié son entourage lors de son voyage en Roumanie en mai 2019. Par ailleurs, le pape François devait se faire opérer de la cataracte en 2019, mais l’opération n’a jamais été confirmée.