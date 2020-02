Lovelink, l’app des couples heureux

La Maison des Familles à Lyon.

Un devoir de s’asseoir des temps modernes

Ce n’est plus un secret pour personne, les familles et les couples sont aujourd’hui de plus en plus fragilisés. Pourtant il s’agit de la principale source de joie et d’équilibre pour de nombreux Français, alors qui en prendra soin ? C’est de ce constat qu’est née en 2018, à Lyon, la Maison des Familles qui s’engage au service « du couple et de la famille durable ». Rencontres, ateliers, conseils, témoignages, les propositions sont nombreuses et le public demandeur, puisqu’en 2019, près de 660 couples et familles ont été accueillis dans cette antenne lyonnaise, et près de 800 consultations de conseil conjugal et familial ont été effectuées. De cette expertise terrain, les équipes ont réfléchi à une méthode concrète pour prendre soin de son couple. C’est ainsi qu’est née une toute nouvelle application à télécharger sur son smartphone : Lovelink.

Époque oblige, c’est à présent par les écrans que l’on peut trouver de l’aide pour communiquer ! Mais que l’on se rassure, cette application incite plutôt à développer le dialogue et la rencontre. Chacun des deux conjoints est invité à la télécharger et à répondre aux quizz, jeux, défis dont les paliers s’ouvrent au fur et à mesure des réponses de l’autre. « Pensez à écrire un mot doux avant de partir au boulot », ou encore « préparez une soirée surprise cette semaine », peuvent être des petits rappels bien utiles pour le quotidien de certaines têtes en l’air.

Mais pas seulement. Pensée et créée par des conseillers conjugaux, Lovelink permet d’engager le dialogue dans le couple de manière durable avec des discussions proposées sur des thématiques auxquelles il faut répondre à deux, face à face, lors d’un diner ou d’un moment bien à soi. Un devoir de s’asseoir des temps modernes, guidé par des questions rassemblées par thématiques. Autre fonctionnalité utile, une boite à outils permettant de donner des contacts, liens, et pistes de réflexions pour trouver de l’aide si le couple va mal, afin de ne plus être seul.

Lovelink

Si la Maison des Familles suggère aux couples qui poussent sa porte cette appli « d’amour durable », Lovelink devrait trouver rapidement une audience plus large puisqu’il s’agit d’un outil, simple et gratuit, pour prendre soin de son couple, qu’il soit 2.0 ou pas !