Probablement la première photo connue de Notre-Dame de Paris

Au milieu des années 1820, Louis Daguerre et Nicéphore Niépce inventaient, à Paris, l'un des premiers procédés photographiques de l'histoire : le daguerréotype. Il permettait de développer une image sur une plaque métallique grâce aux vapeurs d'iode.

Magie des réseaux sociaux, cette photo de Notre-Dame de Paris datée de 1838 resurgit en ce moment et offre une belle plongée dans les inventions du XIXsiècle. En 1838, si le temps de pose est encore extrêmement long, entre huit et dix heures, le procédé fonctionne plutôt bien. Tellement bien d'ailleurs, que Louis Daguerre, le seul survivant du duo d'inventeurs, peut désormais photographier en extérieur. En bon parisien, il va donc sortir dans les rues de la capitale avec son nouvel engin et capturer pour la première fois Notre-Dame !

Déjà, la cathédrale offre un parfait sujet de portrait, s’admire majestueuse, et sans flèche ! Car si la cathédrale a bien été construite avec un clocher contenant cinq cloches, en 1250, celui-ci fut démonté, cinq siècles plus tard, entre 1786 et 1792. Notre-Dame va alors rester sans flèche pendant près de 70 ans, avant qu’Eugène Viollet-le-Duc ne soit chargé de la rétablir à partir de 1860. Et pour rester dans les noms célèbres, le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo sort en 1831, l’écrivain a donc lui aussi connu la cathédrale sans flèche, ce qui ne l’a pas empêcher d’y trouver l’inspiration !

