Albi : des drapeaux maghrébins déployés au sommet d’une église

Quelques paroissiens étaient réunis ce dimanche après-midi pour une réunion dans une des salles au sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste, située dans le quartier de Rayssac, à Albi. S’ils ont entendu un peu de bruit, ils n’ont rien remarqué ni été inquiétés à leur sortie vers 17h. Pourtant, en début d’après-midi, une dizaine de jeunes se sont réunis devant l’église, et trois d’entre eux sont montés sur le toit pour déployer des drapeaux algérien, tunisien et marocain. C’est la photo de cette action largement relayée sur les réseaux sociaux qui a permis de comprendre ce qui s’était passé. Pendant l’action du groupe, un voisin choqué a néanmoins appelé la police. Mais à son arrivée, les jeunes et les drapeaux avaient disparu. Aucun tag ni vitre brisée n’est à déplorer sur ce sanctuaire construit à la fin des année 1960 et inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Si le curé de l’église est étonné de l’incident, ne constatant pas dans son quartier de tensions particulières, il a néanmoins décidé de porter plainte, ce lundi 10 février, y voyant un « acte de défiance », comme l’indique un communiqué sur le site du diocèse d’Albi. Le père Paul de Cassagnac apporte « son soutien à ceux qui ont été heurtés par cette scène exécrable, en particulier les habitants du quartier ». Il appelle néanmoins à la recherche de la paix, « comme y invitaient le pape François et le Grand Imam d’Al-Azhar le 4 février 2019 à Abou Dhabi. »