Lyon: les chefs-d’œuvre de Léonard de Vinci tous réunis

Nombreuse ont été les initiatives lancées par l’Italie en 2019 afin de fêter les 500 ans de la mort du Maestro , Léonard de Vinci. Près de 150 projets à travers le monde, des conférences, des films, des pièces de théâtres et des expositions dont celle-ci, les dix-sept œuvres peintes de la main de Léonard et réunies ensemble grâce à une technologie spécifique, le « HD Painting ». Pendant plusieurs mois, l’équipe qui a conçu ce projet, a envoyé de nombreux photographes professionnels dans les musées des quatre coins du monde, pour photographier, plusieurs heures durant, et souvent dans le silence de la nuit, les œuvres du maître en haute définition. Une fois toutes réunies, elles sont projetées par un système de rétroéclairage qui règle l’intensité de la lumière ainsi que la température de la couleur, et offrent au visiteur un spectacle unique. Seule escale en France de cette « mostra » mondiale, grâce à un partenariat avec l’Institut culturel italien de Lyon, l’Université catholique de Lyon, accueille dans sa belle rotonde l’exposition qui s’en voit magnifiée. Si les plus de 6.000 étudiants présents sur place, pourront bénéficier, un mois durant, de la beauté de ces chefs-d’œuvre entre deux cours, l’exposition est gratuite et ouverte à tous. L’occasion de voir de plus près la Joconde, mais pas seulement !

Infos pratiques : Entrée libre et sans inscription toute la semaine de 8h à 20h en semaine et de 8h à 18h le samedi.

Découvrez quelques-unes des merveilles exposées :