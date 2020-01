Le plus vieux couple du monde vient de fêter ses 80 ans de mariage

Le plus vieux couple en vie du monde vient d’entrer dans le Guinness des records, en fêtant le 22 décembre dernier, ses 80 ans de mariage. Un anniversaire exceptionnel pour ces deux centenaires américains, Charlotte et John Henderson, âgés respectivement de 105 et 106 ans.

Né au Texas en 1913, John Henderson entre à l’Université d’Austin dans les années 30. Sur les bancs du cours de biologie, ce joueur de football américain de 21 ans s’assoit près de Charlotte Curtis, 20 ans, placée près de lui en raison de l’ordre alphabétique. « Charlotte a regardé par-dessus son épaule et a souri, j’ai tout de suite su que je voulais l’inviter à sortir », a confié John lors d’une récente interview. Cinq ans plus tard, le 22 décembre 1939, les deux tourtereaux se mariaient, et cela fait 80 ans que leur union dure !

Quels sont les secrets de leur longévité, interrogent ceux qui les rencontrent ? « Vivre sa vie avec modération, être attentif à son épouse et faire preuve d’attitude positive », répond John l’américain. Si les deux centenaires sont aujourd’hui le plus vieux couple au monde vivant, ils n’ont pas encore gagné le titre du plus long mariage. Celui-ci est détenu par un autre couple d’américains, Zalmyra et Herbert Fisher, qui avaient dépassé les noces d’uranium (85 ans) avec un mariage de 86 ans et 290 jours, jusqu’à la mort de Herbert en 2011.

