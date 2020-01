Crèche vandalisée à Rouen : « Une offense faite à la foi chrétienne »

Lire aussi : Neuf statues de la Vierge Marie vandalisées à Pau et ses environs

La crèche de l’église Saint-André de Mont-Saint-Aignan, une ville située proche de Rouen, a été vandalisée ce samedi 11 janvier, a indiqué le diocèse de Rouen. Après s’être rendu sur les lieux Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, a déploré « une offense faite à la foi chrétienne ». Selon le diocèse, cet acte fait suite à « des vols répétés de personnages dans une église de Rouen ».

Un acte qui fait tristement écho à l’interruption d’une crèche vivante, à Toulouse, par une cinquantaine de manifestants mi-décembre. « Je déplore que le simple rappel de la naissance de Jésus et des valeurs qu’elle véhicule ne soit plus respectée dans notre pays », avait regretté à cette occasion l’archevêque de Toulouse, Mgr Robert Le Gall.

La crèche rappelle « combien Dieu est proche de chaque être humain, quelle que soit sa condition », a rappelé il y a quelques semaines le pape François. « En naissant dans la crèche, Dieu lui-même commence la seule véritable révolution qui donne espoir et dignité aux non désirés, aux marginalisés : la révolution de l’amour, la révolution de la tendresse », a ainsi précisé le souverain pontife dans sa lettre apostolique sur la valeur de la crèche. « De la crèche, Jésus a proclamé, avec une douce puissance, l’appel à partager avec les plus petits ce chemin vers un monde plus humain et plus fraternel, où personne n’est exclu ni marginalisé ».