Ce samedi la Tour Eiffel vibrera au son de la louange

Prier pour Paris et la France

Suspendus à 60 mètres de hauteur, leurs voix pourront-elles porter plus loin l’amour de Dieu ? Samedi 18 janvier, Grégory Turpin, Natasha St-Pier et la brésilienne Ziza Fernandes organisent un concert de louange au premier étage de la Tour Eiffel. Grégory Turpin a rempli l’Olympia, reçu un disque de platine en 2013, mais une ambition profonde demeure : associer son talent à l’espérance chrétienne. À l’occasion de la sortie de son premier album de louanges,, il s’est entouré d’autres artistes pour venir monter au premier étage de la Tour Eiffel. La chanteuse canadienne Natasha St-Pier, Kelyan Horth, un musicien de Maître Gims, ou encore la chanteuse brésilienne Ziza Fernandes participeront ainsi aux deux concerts du jour, à 17h30 et 20h30, en ce lieu éminemment symbolique.

Prier pour Paris et la France, c’est ce à quoi Grégory Turpin, meneur de cette louange, veut convier ceux qui viendront se joindre à eux. Si le climat actuel n’est pas forcément le plus propice à la louange, écouter les nouveaux titres du chanteur et quelques succès arrangés des groupes Hillsong ou Jesus Culture, ne peut faire que du bien. La louange est un moyen de rendre grâce et de se réunir pour louer l’action de Dieu dans nos vies. Pour ceux qui ne pourront pas y assister, il reste le double album de 25 titres originaux ou adaptés de succès outre-atlantique. Il compte notamment de nombreuses collaborations comme avec Natasha St-Pier, Matt Marvane, Tendry, Glorious ou Sœur Cristina.

Avant eux, Édith Piaf, Charles Aznavour ou encore Johnny Hallyday ont chanté du haut de ce premier étage, réunissant chaque fois des milliers de spectateurs. L’envie de confier la France pour qu’elle retrouve la paix, en ces temps de contestation, en attirera peut-être suffisamment pour que cette louange gagne en ferveur au moins pour une journée.

Infos pratiques : Concerts de Grégory Turpin, au salon Gustave Eiffel, samedi 18 janvier à 17h30 et 20h30.