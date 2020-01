Benoît XVI et le cardinal Sarah réaffirment dans un livre l’importance du célibat sacerdotal

L’ouvrage, publié le 15 janvier prochain, est le fruit de rencontre entre les deux hommes et de correspondances épistolaires pendant le synode sur l’Amazonie, alors qu’est débattue la question de l’ordination des viri probati, ces hommes mariés d’âge mûr. Publié au terme des discussions, le document final a vivement recommandé l’application de cette mesure extraordinaire pour pallier au manque de prêtres en Amazonie.

Deux mois plus tard seulement, le pape émérite “prend fermement position contre l’ordination sacerdotale d’hommes mariés, dans un livre co-signé avec le cardinal Sarah“, peut-on lire dans un article du Figaro intitulé “Célibat sacerdotal : le cri d’alarme de Benoît XVI“. “Nous avons échangé nos idées et nos préoccupations. Nous avons prié et médité dans le silence“, peut-on lire dans des extraits publiés par le quotidien français.

“La similitude de nos soucis et la convergence de nos conclusions nous ont décidés à mettre le fruit de notre travail et de notre amitié spirituelle à la disposition de tous les fidèles (…) Nous le faisons dans un esprit d’amour de l’unité de l’Église“, assurent le pape émérite et le cardinal. Pour eux, il est urgent que tous les fidèles, évêques et prêtres “ne se laissent plus impressionner par les mauvais plaidoyers“ et “les mensonges diaboliques“ qui “veulent dévaloriser le célibat sacerdotal“.