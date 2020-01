Les parfums du Vatican arrivent en France

Les parfums de la pharmacie du Vatican, fabriqués à base d’or, d’encens et de myrrhe, sont désormais accessibles en France. Lancée en 2018, cette gamme regroupe des arômes de cannelle, d’aloès, de safran, de bergamote, ou encore de bois de santal… Ce sont les frères de l’ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu qui sont chargés de la distribution des flacons sur leur site Internet. Ils les vendent au profit des 200 personnes assistées et accueillies dans les six établissements médico-sociaux gérés par l’Ordre en France.

Les religieux de Saint-Jean-de-Dieu sont propriétaires de la pharmacie vaticane et sont également connus sous le nom de Fatebenefratelli, qui signifie « Faites du bien, mes frères ».